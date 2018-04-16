Биопогребение предусматривает захоронение тела с использованием материалов для разложения в течение пяти лет. Позволив биопогребение в парках, правительство планирует разгрузить кладбища Фото: ЕРА "Разрешается отводить в населенных пунктах на территории кладбищ и объектов благоустройства общего пользования – парках (лесопарках, парках культуры и отдыха) места биопогребений умерших", – говорится в документе. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту авторства вице-премьера Геннадия Зубко, целью нововведения является развитие такого вида захоронения, как кремация, в соответствии с европейским опытом.Кроме того, таким образом можно решить "проблемы недостатка мест для погребения из-за дефицита земельных ресурсов".Биопогребение – это разновидность погребения с использованием материалов, которые разлагаются в течение пяти лет. Над таким местом захоронения устанавливают только информационную табличку - никаких надмогильных сооружений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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