Биопогребение предусматривает захоронение тела с использованием
материалов для разложения в течение пяти лет. Позволив
биопогребение в парках, правительство планирует разгрузить кладбища
Фото: ЕРА "Разрешается отводить в населенных пунктах на территории
кладбищ и объектов благоустройства общего пользования – парках
(лесопарках, парках культуры и отдыха) места биопогребений
умерших", – говорится в документе. Как отмечается
в пояснительной записке к законопроекту авторства
вице-премьера Геннадия Зубко, целью нововведения является развитие
такого вида захоронения, как кремация,
в соответствии с европейским опытом.Кроме того, таким
образом можно решить "проблемы недостатка мест для погребения из-за
дефицита земельных ресурсов".Биопогребение – это разновидность
погребения с использованием материалов, которые разлагаются в
течение пяти лет. Над таким местом захоронения устанавливают только
информационную табличку - никаких надмогильных сооружений.
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