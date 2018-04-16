Тело пропавшего в конце марта рыбака нашли в рыбацких сетях в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает

"16 апреля в 7:20 в Службу спасения Белгород-Днестровского района поступило сообщение о том, что в рыбацких сетях местные рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины. Погибшего было обнаружено на расстоянии ориентировочно 500 м от берега, близко крепости", - говорится в сообщении.

Тело мужчины изъяли на берег. Родственники опознали пропавшего 64-летнего мужчину.

"Им оказался локальный житель, который 29 марта около 21:00 вышел рыбачить на лодке в Днестровский лиман в районе города Белгород-Днестровский и не вернулся", - отметили в ГСЧС.

Напомним, 29 марта мужчина ушел рыбачить на лодке в Днестровский лиман в районе г. Белгород-Днестровский и исчез.

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