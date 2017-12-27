Якщо ви напам'ять знаєте всі різдвяні епізоди серіалу "Друзі" і втомились переглядати по сотому колу (хоча, як це може набриднути?), маєте змогу насолодитись сучасною, журналістською версією улюбленого шоу, яку створили журналісти "Сніданку з 1+1".



Так, Руслан Сенічкін перетворився на Росса і в деталях розповів про новорічне олів'є, Нелі Шовкопляс стала Рейчел, у Людмилі Барбір, яка вже четвертий рік поспіль слухає від Руслана, свого співведучого, одну й ту саму історію, - можна впізнати Моніку, у Валентині Хамайко – Фібі, Єгор Гордєєв нагадає глядачам про Джоуі, а Олександр Попов – про Чендлера.







"Авторам цього культового серіалу Марті Кауффман та Девіду Крейну вдалося створити шість унікальних персонажів, за якими 10 років із захопленням спостерігали мільйони телеглядачів по всьому світу. Нам у "Сніданку" вдалося зібрати шість неповторних ведучих, які щоранку пробуджують усю країну та яких обожнюють мільйони українців", - розповідає директор департаменту ранкового мовлення каналу "1+1" Юлія Жмакіна.













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