|Журналісти 1+1 зняли свою версію серіалу "Друзі" (ФОТО)
|27.12.2017 07:47
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Так, Руслан Сенічкін перетворився на Росса і в деталях розповів про новорічне олів'є, Нелі Шовкопляс стала Рейчел, у Людмилі Барбір, яка вже четвертий рік поспіль слухає від Руслана, свого співведучого, одну й ту саму історію, - можна впізнати Моніку, у Валентині Хамайко – Фібі, Єгор Гордєєв нагадає глядачам про Джоуі, а Олександр Попов – про Чендлера.
"Авторам цього культового серіалу Марті Кауффман та Девіду Крейну вдалося створити шість унікальних персонажів, за якими 10 років із захопленням спостерігали мільйони телеглядачів по всьому світу. Нам у "Сніданку" вдалося зібрати шість неповторних ведучих, які щоранку пробуджують усю країну та яких обожнюють мільйони українців", - розповідає директор департаменту ранкового мовлення каналу "1+1" Юлія Жмакіна.
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