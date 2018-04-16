рассмотрит во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде после того, как будет решение профильного комитета.

Об этом заявил спикер парламента на брифинге после согласительного совета,передает со ссылкой на .

"Задержка предсказуема - это комитет. Без комитета любой законопроект не может появиться в повестке дня сессии. По моей информации, действительно уже завершено рассмотрение. Если я не ошибаюсь, вместе есть 1925 поправок. Я рассчитываю, что в эту среду будет окончательное решение комитета и только после этого законопроект сможет попасть в повестку дня сессии. Я надеюсь, что это решение будет в ближайший период", - резюмировал Парубий.

1 марта поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к из-за президентского законопроекта. В частности, заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн.

также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям и рекомендациям Венецианской комиссии.

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