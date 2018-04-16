В Китае после проведенного анализа статистики заболеваний и смертей врачи определили претендента на зловещий титул «чумы XXI века».

Потеснив СПИД и онкологические заболевания, им стала хроническая обструктивная болезнь легких, только за один год унесшая жизни 870 тысяч китайцев, информирует svodka.net.

По сведениям китайских врачей, в настоящее время обструктивной болезнью легких болеют более восьми с половиной процентов населения страны или 100 миллионов человек.

Такая ситуация обусловлена многими негативными факторами, например, смог мегаполисов, приверженность граждан к курению, а также тенденция к постоянному старению населения.

В отличие от туберкулеза и пневмонии, обструктивная болезнь легких постепенно ограничивает количество воздуха, попадающего в дыхательные пути. В большинстве случаев, человек узнает о своей болезни, когда процесс приобретает необратимый характер.

Читайте: Определены настоящие виновники эпидемии бубонной чумы

На данный момент учеными еще не разработана методика лечения этого заболевания, как и препараты, способные остановить развивающуюся патологию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира