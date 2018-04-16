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Супрун развенчала миф заявив, что сидеть на холодном можно
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16.04.2018 22:21
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна
Супрун считает, что сидение на холодной поверхности может привести
к обманчивому ощущению потребности частого мочеиспускания, однако
это не вредит здоровью. Супрун заявила, что переохлаждение или
воспаление определенного участка тела может возникнуть, если долго
находиться на улице в сильный холод Фото: Уляна Супрун / Facebook
"Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной
поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы
вызвать. Самый распространенный из них – миф, что сидение на
холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря
(цистита). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных
доказательств", – написала она.Супрун заявила, что
переохлаждение или воспаление определенного участка тела может
возникнуть, если долго находиться на улице в сильный холод. Или же,
когда температура, даже выше 0°, однако большая влажность воздуха и
сильный ветер, который дует на открытую часть тела."Сидение на
холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению
необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше
тело реагирует на холод, как раздражитель, следовательно если вы
согреетесь – неприятное ощущение исчезнет", – пояснила
она.При этом Супрун добавила, что если вы чувствуете жжение или
боль при мочеиспускании, то это свидетельствует, что проблема
действительно серьезная."Такие симптомы не связаны с холодной
погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще только
развиваются в результате бактериальных инфекций – когда к
мочевого пузыря или мочевыводящих путей попадают бактерии, которые
вызывают воспаление. Холод не является проводником таких
бактерий", – утверждает она.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2069907719960451
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