В Чернигове женщина схватила преступника и силой удерживала его до приезда полиции. Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Facebook, передает

"Местная жительница стала свидетелем ограбления молодой девушки. Не медля, она схватила вора и не давала ему убегать. Мужчина, вырываясь из рук, уговаривал отпустить его. Даже предлагал за это деньги", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция задержала 10 человек, причастных к перестрелке, которая произошла возле общежития с переселенцами на ул.Обуховской в Киеве. Задержание произошло на ул.Чернобыльской, близко от общежития переселенцев. Спецназовцы задержали три автомобиля с европейскими номерами. В автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяли черные маски с отверстиями для глаз и рта.

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