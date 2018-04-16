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"Сухоребра" Віка з "НеАнгелів" показала фігуру у бікіні (ФОТО)
16.04.2018 22:28
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Солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха похизувалася перед шанувальниками черговою порцією світлин на відпочинку, зоадно й продемонструвавши фігуру у яскравому бікіні.

На фото Вікторія позує у бежевому топі-бюстгальтері та червоних плавках, неймовірно засмагла та струнка - навіть "сухоребра". Шанувальники закидали улюбленицю компліментами, хоч і запитали, чи не варто зупинитися з дієтами?

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