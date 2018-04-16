Отложение, обнаруженное на территории японского острова Минамитори, содержит больше 16 млн тонн ценных элементов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В настоящее время существует несколько районов, где можно добывать редкоземельные элементы Фото: wikipedia.org По данным исследователей, месторождение на острове Минамитори содержит 16 млн тонн ценных металлов. Редкоземельные минералы широко используются в производстве, начиная от аккумуляторов смартфонов до электромобилей.Эти металлы редко встречаются в земной коре, однако они редко сгруппированы рядом. В настоящее время существует лишь несколько экономически жизнеспособных районов, где можно добывать редкоземельные элементы. В течение десятилетий Китай жестко контролировал большую часть мировых запасов этих полезных ископаемых, из-за чего японским производителям электроники приходилось опираться на цены, установленные соседом.В исследовании говорится, что обнаруженное месторождение позволит обеспечить мир такими металлами "практически на бесконечной основе".Остров Минамитори находится примерно в 1150 км к юго-востоку от Токио. Он находится в экономической зоне Японии, следовательно японцы имеют на месторождение исключительные права.Единственное, что пока удерживает Японию от использования недавно обнаруженного месторождения, – проблема, связанная с извлечением ценных элементов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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