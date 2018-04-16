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В Японии нашли "бесконечные" запасы редкоземельных минералов
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16.04.2018 22:29
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Отложение, обнаруженное на территории японского острова Минамитори,
содержит больше 16 млн тонн ценных элементов. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В настоящее время существует
несколько районов, где можно добывать редкоземельные элементы Фото:
wikipedia.org По данным исследователей, месторождение на острове
Минамитори содержит 16 млн тонн ценных металлов. Редкоземельные
минералы широко используются в производстве, начиная от
аккумуляторов смартфонов до электромобилей.Эти металлы редко
встречаются в земной коре, однако они редко сгруппированы
рядом. В настоящее время существует лишь несколько
экономически жизнеспособных районов, где можно добывать
редкоземельные элементы. В течение десятилетий Китай жестко
контролировал большую часть мировых запасов этих полезных
ископаемых, из-за чего японским производителям электроники
приходилось опираться на цены, установленные соседом.В исследовании
говорится, что обнаруженное месторождение позволит обеспечить мир
такими металлами "практически на бесконечной основе".Остров
Минамитори находится примерно в 1150 км к юго-востоку от Токио. Он
находится в экономической зоне Японии, следовательно японцы имеют
на месторождение исключительные права.Единственное, что пока
удерживает Японию от использования недавно обнаруженного
месторождения, – проблема, связанная с извлечением ценных
элементов.
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