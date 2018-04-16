Трамп дал указание отложить введение новых санкций против РФ - The Washington Post
16.04.2018 22:37
Источники The Washington Post в Белом доме утверждают, что постпред
США в ООН Никки Хейли поторопилась с заявлением, что 16 апреля
будет объявлено о новых санкциях против России за поддержку
сирийского режима. Президент Дональд Трамп распорядился дождаться
"подходящего повода", сказал один из собеседников. Трамп
посоветовал притормозить введение санкций, утверждают источники The
Washington Post Фото: ЕРА Постпред США в ООН Никки Хейли в
телеинтервью заявила, что уже 16 апреля министерство финансов
объявит о новых ограничительных мерах в связи с поддержкой Ираном и
Россией сирийских властей.По данным The Washington Post, после
этого Трамп встретился с советниками по национальной безопасности и
выразил недоумение в связи с обнародованием сроков санкций. Он
сказал, что намерен притормозить их введение новых ограничений,
поскольку недостаточно их изучил, сообщил один из источников.По
мнению собеседника газеты в Белом доме, Трамп вряд ли одобрит
новые санкции в отношении России, пока "не появится подходящий
повод".Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что в
администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем
будущем, но о точной дате умолчала.Собеседник The Washington Post
считает, что заявление постпреда США в ООН было ее личной
инициативой и что она совершила ошибку.Однако другой источник
сказал, что Хейли считается осторожным дипломатом и обычно
советуется с Трампом накануне важных речей.Эксперт Atlantic
Council, прежний советник санкционного бюро минфина США Брайан
О’Тул заявил 14 апреля, что США намерены ввести новые санкции
против России из-за ситуации в Сирии.Издание "Коммерсантъ"
написало 15 апреля, что посол США в России Джон Хантсман направил в
министерство иностранных дел РФ письмо, в котором говорится,
что власти США готовят новые ограничения против России за
поддержку сирийского режима.Рекомендую Twitter G+
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