За сутки, 16 апреля в установили два температурных рекорда,передает со ссылкой на .

В воскресенье максимальная температура воздуха днем ​​побила рекорд 1972 года, а ночь с воскресенья на понедельник стала самой теплой с 1881 года, сообщили в обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По наблюдениям метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского 15 апреля в зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2 ° С, что на 0,1 ° С выше предыдущего историческое значение для этого дня 1972", - говорится в сообщении.

В столице ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опускался ниже +12,8 ° С. Это на 1,0 ° С выше предыдущего рекорда 1889 года.

В Украине в ближайшие дни похолодает - температура воздуха спадет до около + 10ºС с нынешних +20 ... + 25 ° С. Ночью синоптики обещают заморозки.

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