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Луценко ожидает, что первые результаты экспертизы записей телефонных разговоров по делу Саакашвили появятся в начале 2018 года
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27.12.2017 07:47
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Аудиозаписи по делу лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили,
которые транслировались в Верховной Раде, "были нарезкой некоторых
эпизодов", признал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко: Разговор Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко – целый
Фото: Юрій Луценко / Facebook Он признал, что аудиозаписи, которые
транслировались в Верховной Раде "были нарезкой некоторых
эпизодов"."Но, например, разговор Саакашвили и Курченко –
целый. Он записан с одного устройства. Разговоры правой руки
Курченко и правой руки Саакашвили записаны с другого
устройства", – рассказал Луценко.Он отметил, что сейчас
проводится техническая государственная экспертиза целостности
записей. После этого будет произведена фоноскопическая экспертиза о
принадлежности голосов. Прокурор заверил, что к оценке готовы
допустить западных специалистов."Думаю, что в течение месяца,
вероятно, полтора, мы получим первый результат. В отношении
фоноскопической экспертизы, это, как правило, занимает несколько
большее время", – сообщил Луценко.По его словам, у следствия
также "есть показания двух лиц, которые привезли сотни тысяч
долларов, а потом и евро, и передали правой руке Саакашвили
Севериону Донгадзе"."И это зафиксировано как на аудио, так и
переписаны все номера купюр, часть из которых были изъяты во время
ареста Донгадзе на трассе между Киевом и российской
границей", – подчеркнул генпрокурор.5 декабря Луценко заявил,
что окружение Саакашвили получило из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил"
было прекращение уголовного преследования в отношении
беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его
контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала
аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие
это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а
записи ГПУ назвал фейком.6 декабря помощника лидера "Руху нових
сил" Дангадзе арестовали на 60 суток.Экс-президента
Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря.
Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде
домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря
Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения
и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура
Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3
января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в
СБУ.
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