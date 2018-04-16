Сразу в нескольких бригадах «1-го АК ДНР» зафиксированы случаи заболевания туберкулёзом.

В ряде случаев речь идёт об открытой форме. Командование «1-го АК ДНР» поставило задачу провести полную проверку всех боевиков и российских наемников во всех частях и подразделениях на предмет заболевания туберкулезом. Об этом написал в Фейсбуке военэксперт Дмитрий Тымчук, информирует svodka.net.

Кроме того, знаток сообщил, что отключение телевещания и радиовещания в Донецке вместе с исчезновением в отдельных районах Интернета вызвало в среде, как боевиков, так и гражданского населения крайне негативный резонанс. Распространенная версия в виде слухов – Путин «сливает» Донецк/«ДНР», а во избежание негативной реакции местных гражданских и боевиков они были «отрезаны от мира».

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