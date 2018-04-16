Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению потребности частого мочеиспускания, однако это не вредит здоровью. Супрун заявила, что переохлаждение или воспаление определенного участка тела может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный холод Фото: Уляна Супрун / Facebook "Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самый распространенный из них – миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", – написала она.Супрун заявила, что переохлаждение или воспаление определенного участка тела может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный холод. Или же, когда температура, даже выше 0°, однако большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела."Сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше тело реагирует на холод, как раздражитель, следовательно если вы согреетесь – неприятное ощущение исчезнет", – пояснила она.При этом Супрун добавила, что если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, то это свидетельствует, что проблема действительно серьезная."Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели. Они чаще только развиваются в результате бактериальных инфекций – когда к мочевого пузыря или мочевыводящих путей попадают бактерии, которые вызывают воспаление. Холод не является проводником таких бактерий", – утверждает она. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2069907719960451 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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