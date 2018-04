Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове, в суде назвал себя "сыном Бога"

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2254; coreola.articleid = 241788; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2254] = 2254; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news.html", "name": "Новости" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news/localnews.html", "name": "ПРОИСШЕСТВИЯ" } } ] } ГОРДОН



Новости



ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове, в суде назвал себя "сыном Бога" { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/localnews/muzhchina-zahvativshiy-zalozhnikov-v-otdelenii-ukrposhti-v-harkove-v-sude-nazval-sebya-synom-boga-241788.html" }, "headline": "Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове, в суде назвал себя "сыном Бога"", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2417/88_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-16T23:41:07+02:00", "dateModified": "2018-04-16T23:51:42+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "ПРОИСШЕСТВИЯ, Headlines, Харьков, преступление, Укрпошта, захват заложников, Владимир Безух" } ПРОИСШЕСТВИЯ Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпошти" в Харькове, в суде назвал себя "сыном Бога" Безух просил выпустить его из стеклянной клетки Фото: Слава Мавричев / Facebook Безух заявил ходатайство с просьбой выпустить его из стеклянного помещения для подсудимых, однако суд отказал ему.Начало рассмотрения дела по существу назначено на 27 апреля.30 декабря 2017 года Безух, угрожая взрывчаткой, захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская".Правоохранители рассказали, что требования Безуха были неясными, он упоминал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.Безуха нейтрализовали работники отделения и один из клиентов. Все девять заложников были освобождены. Взрывное устройство оказалось муляжом.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и подозревался в совершении преступлений, связанных с наркотиками.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.22 марта прокуратура Харьковской области сообщила, что экспертиза признала Безуха вменяемым.Он находится под стражей, срок его ареста был продлен до 29 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки заложников назвал себя сыном суде Теги: происшествия