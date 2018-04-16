В матче 34-го тура чемпионата Англии " Сити" одолел "" (3:1) и благодаря победе "Вест Бромвича" над " Юнайтед" за пять туров до окончания первенства стал чемпионом страны.

Для Украины это знаковое событие, ведь цвета "горожан" защищает наш земляк , который провел 7 игр в составе " Сити" в сезоне 2017/18 и этого хватило для того, чтобы претендовать на титул чемпиона Англии,передает со ссылкой на .

Таким образом, стал лишь вторым украинцем, который завоевал трофей АПЛ. До него в чемпионате Англии побеждал экс-защитник "Арсенала", а ныне помощник главного тренера киевского "" в 2002 году.

В своей карьере имеет опыт выступлений в академии донецкого "Шахтера", где носил капитанскую повязку, выступал в России за "Уфу" и в Нидерландах - за ПСВ.

У действующий договор с " Сити", который в свое время подписал на пять лет.

В национальной сборной Украины дебютировал в октябре 2015 года, выйдя на замену в домашней игре с испанцами. А уже в мае 2016-го, поразив ворота румын в товарищеском матче, побил рекорд Андрея , став самым молодым автором гола в истории нашей национальной команды. На Евро-2016 Александр был самым молодым в составе нашей команды.

13 декабря 2017 го в игре против "Суонси" дебютировал за " Сити" в английской Премьер-лиге. За 17 минут до конца украинец заменил Фабиана Делфа на позиции левого защитника. В матче с "Ньюкаслом" (3:1), который состоялся 20 января, украинец отыграл все 90 минут, а команда выиграла - 3:1.

Самым удачным для игрока пока остается поединок с "Бернли", в котором он почти не ошибался - сделал 94 процента точных передач.

Гвардиола так его охаректеризовал: "У него есть шанс в конкуренции с Мэнди и Делфи. Мы его любим, поскольку он очень милый и всегда улыбается даже в плохие моменты, а потом работает и работает".

Футболист не отрицает, что позиция слева в обороне для него не родная. Гвардиоле очень нравятся удары украинца. Именно следовательно во время подач с угла поля то располагается в зоне подбора и не стесняется бить. Это исключает возможные контратаки и создает угрозу воротам соперника.

В одном из интервью признался, что очень большую роль в его адаптации сыграл экс-полузащитник "Шахтера" Фернандиньо:

"С кем общаюсь больше? Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг. Хотя очень сложно выделить кого-то одного. Например, как только я появился в команде, ко мне подошел Венсан Компани и попросил обо всех трудностях рассказывать ему лично. Он мне сильно помог ". Украинский чемпион Англии, полузащитник Сити за последние полгода существенно приблизился в стартовый состав "горожан".

Вашему вниманию видео экскурсии с по Манчестеру, в котором он рассказал о своей жизни и карьере в АПЛ, показал дом, в котором живет Пеп Гвардиола и признался, когда и с кем планирует жениться.

В 2014-м покинул "" и отправился искать счастья в Россию, где агент Юрий Гаврилов предлагал его услуги "Рубину". Но казанцы футболиста не подписали, испугавшись трансферного бана за неправомерную сделку, и следующие полгода выступал на первенство московского района Митино. После этого в феврале 2015-го его подписала "Уфа".

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