Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вернулся из отпуска и сегодня уже находился на рабочем месте. Об этом сам Холодницкий сообщил .

“Правда”, — сказал Холодницкий на вопрос журналиста.

Как сообщал в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли “прослушку” — аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что “прослушивания” якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия по Холодницкому.

В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет просить о отстранения от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должен принимать КДКП.

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