Решить проблему с автомобилями на еврономерах в Украине нужно снижением немыслимых пошлин и акцизов.

В комментарии «Обозревателю» член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, член фракции «Народный фронт» Александр Кирш пояснил, что по решению вопроса с авто на еврономерах идут торги и ведутся активные переговоры. Сейчас более вероятным вариантом является молдавский опыт, информирует svodka.net.

По его словам, народные депутаты хотят максимально удовлетворить запросы владельцев авто на еврономерах, но и не обидеть водителей автомобилей на украинской регистрации, которые заплатили все налоги.

«Тут ключевой момент, что нужно вообще снижать акцизы и пошлины, потому что они очень высокие, что стало причиной «автобляхмайдана». А здесь уже вмешивается Минфин, уточняя, насколько можно снижать вообще для всех акцизы и пошлины», – говорит Кирш.

Нардеп поясняет, что именно Министерство финансов выступает против снижения налог и пошлин.

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«Минфин никогда не любит снижать акцизы и пошлины, это понятно. Размер налог и пошлин породили «автобляхмайдан», когда налоги немыслимы, порождаются такие неестественные меры сопротивления. Были бы нормальные пошлины, нормальные цены… Еще это играло роль при живом «АвтоЗАЗе», а когда «АвтоЗАЗ» ничего вменяемого все равно не выпускает, то какая может быть защита, если наших машин все равно нет», – считает он.

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