|Волонтер Мысягин рассказал, что украинские военные уничтожили опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге
|16.04.2018 23:02
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664649786905948&id=100000828276750
По его словам, 54-я бригада и ее батальоны собрали всю информации о противнике, в том числе откуда велись обстрелы и провокации, где скрытые и закрытые позиции, а также данные о количестве личного состава."А после, когда вся аналитическая работа была проведена, с разных мест по террористам началась раздача "люлей"... Была уничтожена старая (с 2015 года) вражеская позиция "Фурункул". Все воевавшие на Светлодарской дуге в районе поселка Т. очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а кое-где полностью уничтожены в хлам шесть огневых точек и взводно-опорных пунктов врага. Также поредела живая сила: двое "200-х", трое "300-х", очень большое количество контуженных", – рассказал Мысягин.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что с 30 марта на Донбассе начнет действовать пасхальное перемирие, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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