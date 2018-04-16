Из-за постоянных обстрелов и провокаций боевиков в районе Светлодарской дуги украинские военные были вынуждены реагировать на их действия, заявил волонтер Юрий Мысягин. Мысягин: Когда вся аналитическая работа была проведена, с разных мест по террористам началась раздача "люлей" Фото: ЕРА "Со Светлодарской дуги снова и снова приходят хорошие новости. Террористам и почитателям "русского мира" на Донбассе ох как несладко сейчас приходится. Кроме многих разных внутренних проблем, они еще из-за своих провокационных действий сейчас несут серьезные потери в военной технике и живой силе... Из-за постоянных обстрелов и провокаций во время перемирия наши военные подразделения и разные невидимые боевые команды в виде "третьей силы" просто вынуждены реагировать на действия террористов", – написал волонтер. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664649786905948&id=100000828276750 По его словам, 54-я бригада и ее батальоны собрали всю информации о противнике, в том числе откуда велись обстрелы и провокации, где скрытые и закрытые позиции, а также данные о количестве личного состава."А после, когда вся аналитическая работа была проведена, с разных мест по террористам началась раздача "люлей"... Была уничтожена старая (с 2015 года) вражеская позиция "Фурункул". Все воевавшие на Светлодарской дуге в районе поселка Т. очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а кое-где полностью уничтожены в хлам шесть огневых точек и взводно-опорных пунктов врага. Также поредела живая сила: двое "200-х", трое "300-х", очень большое количество контуженных", – рассказал Мысягин.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что с 30 марта на Донбассе начнет действовать пасхальное перемирие, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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