Киевлянен угрожал исполняющей обязанности министра здравоохранения
Украины Ульяне Супрун, требуя ее увольнения. Задержанный оказался
31-летним киевлянином Фото: Поліція Києва / Facebook "Несколько
дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с
угрозами в адрес в. и. о. министра здравоохранения и требованием ее
увольнения", – говорится в сообщении.Сведения о событии
следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый список
досудебных расследований по ст. 346 ("Угроза или насилие
относительно государственного или общественного деятеля")
Уголовного кодекса Украины.Полицейские выяснили, что мужчина может
быть причастен к четырем фактам вымогательств – три в
Голосеевском и один в Дарницком районе Киева.Оперативники задержали
его во время получения посылки, в которой было 100 тысяч гривен,
такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае
отказа – угрожал устроить взрыв.Мужчину, который оказался
31-летним киевлянином, задержали в порядке статьи 208 УПК
Украины.По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные
производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1651394184916346
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