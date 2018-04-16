Киевлянен угрожал исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, требуя ее увольнения. Задержанный оказался 31-летним киевлянином Фото: Поліція Києва / Facebook "Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в. и. о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения", – говорится в сообщении.Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый список досудебных расследований по ст. 346 ("Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.Полицейские выяснили, что мужчина может быть причастен к четырем фактам вымогательств – три в Голосеевском и один в Дарницком районе Киева.Оперативники задержали его во время получения посылки, в которой было 100 тысяч гривен, такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа – угрожал устроить взрыв.Мужчину, который оказался 31-летним киевлянином, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/1651394184916346 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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