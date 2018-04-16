|В Киеве началось нашествие змей
|16.04.2018 23:15
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В этом году количество змей в Киевской области увеличилась вдвое, заявляют орнитологи. В частности, трех змей увидела в районе Троещины, на окраине , пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
Фото опасной находки она опубликовала на странице в сети Facebook.
"Выбрались на пикничок ... и не только мы", - пишет Наталья.Сообщение вызвало у пользователей неоднозначную реакцию: кто-то рептилиями восхищался, кто-то призвал быть осторожными,передает со ссылкой на .
"Уж и гадюка. Если их не трогать, то обе не опасны. Откуда у людей такой дурацкий страх? В получить по голове от гопников или умереть от ножа при ограблении гораздо больше шансов, чем пострадать от змеиного укуса", - написал Павел Багмут под постом Наталки Макогон в Facebook."С каждым годом популяция змей увеличивается вдвое. Так будет продолжаться и дальше, потому что за этим никто не следит. В Киевских больницах даже нет вакцины против укусов, они используют только капельницы. Это неправильно, ведь многие укусов рептилий часто имеют летальный исход. Их хватает везде, но больше только змей водится в Вышгородском районе и у Фастова - там вообще целые рои, нападают даже на крупный рогатый скот", - говорит змеелов Андрей.
За 2017 год только в зафиксировали 3 случая нападения змей на людей. Два из них - в Деснянском районе.
Врачи и ученые советуют найти и изучить как можно больше информации о том, какие змеи водятся в вашей местности. Особенно надо обратить внимание на ядовитых рептилий.
Ученый Оксана Некрасова советует выбирать такую одежду, которая максимально закрывает тело чтобы уберечься от пресмыкающихся. Также важно одевать широкие длинные брюки и резиновые сапоги. По возможности пользоваться носками из овечьей шерсти, ее запах отпугивает змей.
Спасатели говорят, что змеи особенно активны в дождливые теплые дни и ночью.
Если вам все-таки случилась змея, надо замереть и дать ей возможность отползти. Если пресмыкающееся будет выгибаться вперед и шипеть, попробуйте медленно и без резких движений отойти подальше.