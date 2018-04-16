В этом году количество змей в Киевской области увеличилась вдвое, заявляют орнитологи. В частности, трех змей увидела в районе Троещины, на окраине , пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Фото опасной находки она опубликовала на странице в сети Facebook.

"Выбрались на пикничок ... и не только мы", - пишет Наталья.

"Уж и гадюка. Если их не трогать, то обе не опасны. Откуда у людей такой дурацкий страх? В получить по голове от гопников или умереть от ножа при ограблении гораздо больше шансов, чем пострадать от змеиного укуса", - написал Павел Багмут под постом Наталки Макогон в Facebook.

За 2017 год только в зафиксировали 3 случая нападения змей на людей. Два из них - в Деснянском районе.

Врачи и ученые советуют найти и изучить как можно больше информации о том, какие змеи водятся в вашей местности. Особенно надо обратить внимание на ядовитых рептилий.

Ученый Оксана Некрасова советует выбирать такую одежду, которая максимально закрывает тело чтобы уберечься от пресмыкающихся. Также важно одевать широкие длинные брюки и резиновые сапоги. По возможности пользоваться носками из овечьей шерсти, ее запах отпугивает змей.

Спасатели говорят, что змеи особенно активны в дождливые теплые дни и ночью.

Если вам все-таки случилась змея, надо замереть и дать ей возможность отползти. Если пресмыкающееся будет выгибаться вперед и шипеть, попробуйте медленно и без резких движений отойти подальше.

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