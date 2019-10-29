Изысканные деликатесы выращивают на огромной улиточной ферме под Харьковом. На украинском черноземе хорошо уживаются даже ценные африканские улитки. Валерий Игнатов показывает свой экзотический скот. Марокканскими улитками усеяны 30 гектаров полей.

Улиточную ферму открыл после путешествий по Европе. Экспериментировать начинал на собственном приусадебном участке. За четыре года бизнес разросся.

"У нас климат подходит, земли подходят, люди у нас трудолюбивые, фермерские хозяйства амбициозные. С трех соток собирается одна тонна. У нас около 30 гектар. Есть еще поля, и мы надеемся в ближайшее время охватить и их тоже", – говорит Валерий, хозяин улиточной фермы.

Летом от солнца и жары моллюски прячутся под деревянными поддонами. Сейчас – жатва. Работа ювелирная: детей не трогать, средних – не подавить, взрослых – в корзину. До товарного размера улитки вырастают за полгода. Питаются травой и специальным комбикормом. С ноября по март – спят.

"Весной мы просыпаемся, летом у нас активный период набора веса, поиска пары, кладки икры. Одна улитка может отложить от 80 до 130 икринок", – рассказывает Диана Дунская, экскурсовод улиточной фермы.

От хищников и мышей поля со слизнями защитили бетонным забором, который закопали глубоко в землю. Птиц разгоняют вручную.

После сбора улиток промывают и около недели держат на жесткой диете. Отсюда уже отправляют в холодильники.

Самый известный рецепт – улитки по-бургундски: со сливочным маслом и травами. Больше только заказов на них из Польши, Испании, Франции, Германии и Нидерландов. Украинские супермаркеты экзотический товар тоже закупают. За кило потом просят по 750 гривен – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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