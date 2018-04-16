Международный архитектурный фестиваль СANactions пройдет в Киевской муниципальной галерее Лавра 20-21 апреля. Об этом сообщает .

Фестиваль объединит в себе лучшие архитектурные работы мира, которые будут представлены в виде мультимедийного шоу с видеопроекциями.

Официальное начало фестиваля 19 апреля в 18.30 по адресу ул. Лаврская, 9. Вход свободный.

В Киев в качестве лекторов приедут ведущие мировые архитекторы и урбанисты - Йен Гел, Маркус Апензелер, Томми Мякинен, Андреас Руби, Кен Смит и др.

Изюминка фестиваля - архитектурные туры Киевом.

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