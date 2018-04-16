Нехватка специалистов в Германии снижает рост ее экономики на один процент в год. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW).

Всего, по данным экспертов, стране не хватает около 440 тысяч специалистов.

Если немецкие предприятия смогут найти столько сотрудников, то это даст экономике 30 млрд евро в год, то есть прирост в 0,9 процента, посчитали в IW.

В 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).

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