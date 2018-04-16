Бывший певец Львовского театра оперы и балета Николай Санжаревский занимался сбором средств на лечение "детей беженцев" через социальные сети, однако средства отправлялись на поддержку террористической организации "ДНР", сообщил нардеп от "Народного фронта" и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. 1 марта Санжаревского уволили из театра Фото: Dino Carano / Facebook "Помимо шпионской деятельности, Николаю Санжаревскому придется ответить и за совращение несовершеннолетней девушки Виктории, которую он не только развращал с 13 лет, но и через которую выведывал сведения о воинской службе ее брата в зоне АТО", – написал Геращенко.По его словам, группа бывшего солиста Львовского театра в социальной сети занималась не только антиукраинской пропагандой и распространением фейков, а еще и сбором средств якобы на лечение "детей беженцев"."Они занимались также сбором средств на лечение "детей беженцев" через социальные сети в расчете на то, что доверчивые сердобольные украинцы будут жертвовать деньги на их лечение. И они добивались своего. Только вот деньги украинцев аккумулировались и отправлялись на поддержку "ДНР", – добавил нардеп. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1686832458070261 8 января Санжаревский попал в базу сайта "Миротворец" как пособник террористов на Донбассе. В качестве иллюстрации сайт разместил скриншоты из сети "ВКонтакте", где художник балета говорит, что Революция достоинства является государственным переворотом, репостит информацию сепаратистских ресурсов и публикует счета для сбора денег террористам Донбасса.10 января директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун сообщил, что в отношении Санжаревского проведут служебное расследование.17 января СБУ сообщила, что разоблачила во Львове модератора антиукраинских групп в соцсетях. "Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "Л/ДНР", – рассказали в спецслужбе. По данным источников ТСН, речь идет о Санжаревском.Солист отрицал свою вину и заявлял, что потерял доступ к своей странице в сети "ВКонтакте" еще в 2014 году. Артист ходил на допрос в СБУ. В его доме провели обыски. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки театра сети что лечение через Теги: война в украине