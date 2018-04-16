|Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в сепаратизме экс-солист Львовского театра развращал 13-летнюю девочку
|16.04.2018 23:28
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https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1686832458070261
8 января Санжаревский попал в базу сайта "Миротворец" как пособник террористов на Донбассе. В качестве иллюстрации сайт разместил скриншоты из сети "ВКонтакте", где художник балета говорит, что Революция достоинства является государственным переворотом, репостит информацию сепаратистских ресурсов и публикует счета для сбора денег террористам Донбасса.10 января директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун сообщил, что в отношении Санжаревского проведут служебное расследование.17 января СБУ сообщила, что разоблачила во Львове модератора антиукраинских групп в соцсетях. "Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "Л/ДНР", – рассказали в спецслужбе. По данным источников ТСН, речь идет о Санжаревском.Солист отрицал свою вину и заявлял, что потерял доступ к своей странице в сети "ВКонтакте" еще в 2014 году. Артист ходил на допрос в СБУ. В его доме провели обыски.
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