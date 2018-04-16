Это новая холодная война. Сирийский режим подвесили на крючок. И уже не снимут. Россия не смогла реализовать свое намерение, с которым шла в Сирию.

Об этом говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос,передает со ссылкой на .

"Она хотела перевернуть страницу после захвата Крыма. Пыталась сыграть такой же финт, как после 1939 года, когда стала союзником Германии (речь идет о разделе Польши. - Gazeta.ua). Этого не произошло. Своим поведением и поощрением Асада Москва оказалась в ситуации международного изгоя. Получит новые санкций и порцию международного осуждения за действия сирийского президента. Но уже не может отказаться от него. В Кремле понимают, что втянулись в войну, которую невозможно закончить военным путем. Будет политическое решение. Это отставка Асада, выборы и формирование новой конституции. Классический путь выхода из долгий гражданской войны. Ключевая проблема - россияне не хотят сдавать Асада. Из-за этого получают на орехи", - отметил он.

По словам эксперта, территорий, которые мог бы захватить сирийский президент, все меньше.

"Он наталкивается на все сильнее сопротивление оппозиции и международной коалиции.

Авиаудар четко показал Асаду перспективы применения химического оружия. Он хотя и был одиночным, но коалиция может повторить. Ключевым является утечка информации, которая произошла. Мол, коалиция рассматривала еще и удар по российским целям. А это значит, что из Америки дают четкий и понятный сигнал россиянам: на этот раз мы вас не трогали, но если события будут развиваться по-прежнему, атакуем и вас. Москве на это ответить ничем", - пояснил Игорь Семиволос.

Он говорит, что удар не привел к кардинальным изменениям в сирийской гражданской войне.

"Не обеспечил стратегического преимущества одной из сторон. Но показал, что на действия россиян, иранцев и Асада сквозь пальцы уже смотреть никто не будет. В итоге военные, политические и экономические силы будут направлены не только на сдерживание сирийского режима но и на его уничтожение".

Сирийский конфликт - это еще один театр боевых действий войны, которую ведет Россия против цивилизованного мира за установление своего международного порядка.

"Поражение России в Сирии, или военные, политические и экономические угрозы отвлекают россиян от Украины. И ослабляют , поскольку демонстрируют ее несостоятельность к серьезным боевым действиям. Разумеется, у Путина есть еще ядерная кнопка. Она является сдерживающим фактором для всех сторон. Но Запад показывает, что кроме ядерного оружия, имеет большой запас для мучительных ударов. Если в 2014 году нам высказывали глубокое беспокойство и моральную поддержку, то теперь мы видим сложившуюся атиросийську коалицию с англосаксами во главе. Что нам и нужно для победы над ", - добавил Игорь Семиволос.

14 апреля в четыре утра по киевскому времени президент Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции присоединились военные силы Великобритании и Франции. Такое решение международная коалиция приняла после применения химического оружия хлора и зарина сирийскими правительственными силами в городе Дума 7 апреля. Где по разным данным погибли от 75 до 150 человек, пострадали от 500 до тысячи.

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