|Россия решила сменить посла в Сирии и назначить нового
|16.04.2018 23:32
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Александр Ефимов (Фото: uae.mid.ru)
По данным изданий, Александр Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина. Он в конце марта стал замминистра иностранных дел, сменив на этом посту Геннадия Гатилова. Последний, в свою очередь, в феврале занял должность постпреда России при отделении ООН в Женеве.
Собеседники «Фонтанки» утверждают, что президент подпишет приказ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.
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