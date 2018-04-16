Александр Ефимов (Фото: uae.mid.ru)

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост. Вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщили «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в МИДе и «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным изданий, Александр Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина. Он в конце марта стал замминистра иностранных дел, сменив на этом посту Геннадия Гатилова. Последний, в свою очередь, в феврале занял должность постпреда России при отделении ООН в Женеве.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что президент подпишет приказ о назначении нового посла в Сирии к майским праздникам.

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