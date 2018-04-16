Заместитель мэра Миргорода Полтавской области передал $300 начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Национальной полиции, рассказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. Вчера 23.59 | комментариев: В ГПУ не назвали имени задержанного чиновника Фото: Андрій Лисенко / Facebook По его словам, чиновник передал $300 (около 7800 грн) начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Национальной полиции в Полтавской области, чтобы тот не составлял админпротокол о нарушении норм финансового контроля со стороны одного из руководителей местного коммунального предприятия – родственника заммэра.Задержанному вменяют ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Правоохранители хотят через суд отстранить заммэра от должности. Чиновнику грозит от четырех до восьми лет заключения с возможной конфискацией имущества. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2027443280838035 Лысенко не назвал имени подозреваемого. На сайте горсовета Миргорода указано, что у местного градоначальника Сергея Соломахи есть три заместителя: Сергей Павленко, Сергей Швайка, Борис Баришполец. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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