Заместитель мэра Миргорода Полтавской области передал $300
начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики
Национальной полиции, рассказал спикер Генеральной прокуратуры
Андрей Лысенко. Вчера 23.59 | комментариев: В ГПУ не назвали имени
задержанного чиновника Фото: Андрій Лисенко / Facebook По его
словам, чиновник передал $300 (около 7800 грн) начальнику
межрайонного отдела Управления защиты экономики Национальной
полиции в Полтавской области, чтобы тот не составлял админпротокол
о нарушении норм финансового контроля со стороны одного из
руководителей местного коммунального предприятия –
родственника заммэра.Задержанному вменяют ч. 3 ст. 369 Уголовного
кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной
выгоды должностному лицу). Правоохранители хотят через суд
отстранить заммэра от должности. Чиновнику грозит от четырех до
восьми лет заключения с возможной конфискацией имущества.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2027443280838035
Лысенко не назвал имени подозреваемого. На сайте горсовета
Миргорода указано, что у местного градоначальника Сергея Соломахи
есть три заместителя: Сергей Павленко, Сергей Швайка, Борис
Баришполец.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира