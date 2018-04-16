Министр финансов Украины Александр Данилюк прибыл в Вашингтон для участия в ежегодных весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые продлятся до 22 апреля. Фото: Олександр Данилюк / Facebook "16 апреля Министр финансов Украины Александр Данилюк и заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца в составе украинской делегации начали работу на Ежегодных весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которые продлятся до 22 апреля", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/1659308364137884 Это одно из главных событий финансового мира, которое проходит дважды в год. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со только мира. В ходе встреч обсуждают вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика и отдельные страны."Главными темами весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2018 станут инвестиции в социальную сферу, развитие ради мира, роль технологий и будущее частного сектора в развитии мировой экономики", – отметили в Минфине.Запланирована встреча Ланилюка с американским коллегой Стивеном Мнучиным. С министром финансов Германии Олафом Шольцем украинский министр обсудит проекты технической помощи Украине от правительства Германии и поддержку в учреждении Четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского союза.Данилюк также встретится с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. "В рамках работы на весенних встречах МВФ и ВБ Александр Данилюк встретится с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором европейского департамента МВФ Полом Томсеном. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Фонда, а также успешное выполнение программы", – говорится в сообщении.Министр финансов Украины встретится с руководством Международной финансовой корпорации (МФК) и примет участие в церемонии подписания соглашения между МФК и Европейской комиссией по управлению Фондом энергоэффективности Украины, отметили в пресс-службе украинского министерства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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