|Данилюк в США встретится с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка
|16.04.2018 23:44
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https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/1659308364137884
Это одно из главных событий финансового мира, которое проходит дважды в год. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со только мира. В ходе встреч обсуждают вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика и отдельные страны."Главными темами весенних встреч МВФ и Всемирного банка в 2018 станут инвестиции в социальную сферу, развитие ради мира, роль технологий и будущее частного сектора в развитии мировой экономики", – отметили в Минфине.Запланирована встреча Ланилюка с американским коллегой Стивеном Мнучиным. С министром финансов Германии Олафом Шольцем украинский министр обсудит проекты технической помощи Украине от правительства Германии и поддержку в учреждении Четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского союза.Данилюк также встретится с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. "В рамках работы на весенних встречах МВФ и ВБ Александр Данилюк встретится с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором европейского департамента МВФ Полом Томсеном. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Фонда, а также успешное выполнение программы", – говорится в сообщении.Министр финансов Украины встретится с руководством Международной финансовой корпорации (МФК) и примет участие в церемонии подписания соглашения между МФК и Европейской комиссией по управлению Фондом энергоэффективности Украины, отметили в пресс-службе украинского министерства.
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