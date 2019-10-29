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Байдену отказали в причастии из-за его отношения к абортам
29.10.2019 21:36
Священник отказал Джо Байдену в причастии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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