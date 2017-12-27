|Суд оставил брату Ющенко особняк возле Майдана
|27.12.2017 07:50
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Высший хозяйственный суд оставил брату третьего президента Петру дом в центре ,передает со ссылкой на .
Постановление приняли 4 декабря, передает "Судебный репортер".
Таким образом суд отказал прокуратуре в признании недействительным дополнительного соглашения к инвестиционному договору, по которому компания смогла выкупить нежилой дом на проспекте Т. .
Во времена президентства Виктора ООО "Титан-Инвест" его брата Петра стало победителем конкурса по привлечению инвесторов к реконструкции или реставрации дома площадью 511,6 кв.м. После реконструкции здание должно было перейти в коммунальную собственность.
В 2009 году стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому инвестор может оформить дом в собственность просто оплатив его стоимость - 5,8 млн грн. В дальнейшем "Титан-Инвест" приватизировал дом.
Прокуратура судится о признании недействительной этой сделки еще с декабря 2012 года. Параллельно - о признании недействительным свидетельства о праве собственности на дом.
стал третьим президентом Украины в 2005 году. Этому предшествовала Оранжевая революция.