|Гола й товста Ріанна шокувала несмаком на Коачеллі (ФОТО)
|16.04.2018 23:50
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Саме зараз в Каліфорнії відбувається музичний фестиваль Coachella і, звісно, Інстаграми таких зірок як Джастін Бібер, Ріанна, Бейонсе, сестри Дженнер і багато інших переповнені фото з відпочинку.
Втім, поки одні насолоджуються атмосферою, інші - демонструють "модні образи", як-от Ріанна. Співачка з'явилася перед публікою в зовсім прозорому вбранні, який доповнила гігантськими ботфортами авторства Гленна Мартенса, креативного директора Y / Project.
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