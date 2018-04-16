Украинец Александр Усик получил травму локтя во время подготовки к поединку против россиянина Мурата Гассиева. Финал Всемирной боксерской суперсерии не состоится 11 мая. Усик извинился перед командой Гассиева за неудобства Фото: EPA Украинец повредил локоть во время тренировки. Усик в видеообращении в Facebook K2 Promotions извинился перед командой Гассиева за неудобства."Организаторам сообщим, как только будем готовы. Они скажут новую дату. Это спорт – так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных", – заявил он. https://www.facebook.com/K2Ukraine/videos/1690358691050987/ Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето.Федерация бокса России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на проведение поединка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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