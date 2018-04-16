|Бой Усик – Гассиев перенесли из-за травмы украинца
|16.04.2018 23:52
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https://www.facebook.com/K2Ukraine/videos/1690358691050987/
Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето.Федерация бокса России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на проведение поединка.
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