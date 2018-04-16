Президент Дональд Трамп прекратил введение новых санкций против России, как раз на следующий день после того, как постпред США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что новые санкции будут, по данным The Washington Post.

В воскресенье Хейли появилась на телеканал CBS на шоу «Лицо нации», чтобы объявить, что в понедельник американский министр финансов Стив Мнучин начнет вводить больше экономических санкций против России, за оборудование, используемое в предполагаемой атаке химического оружия в Сирии.

«Вы увидите, что российские санкции будут вводиться», — сказал Хейли. «Мнучин будет объявлять об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они отправятся прямо в какие-либо компании, которые занимаются оборудованием, связанным с Асадом и используемым химическим оружием. И следовательно я думаю, что каждый будет чувствовать это. Я думаю, что все знают, что мы послали сильное письмо, и мы надеемся, что они к нему прислушаются».

Предварительные планы по дальнейшему наказанию России за поддержку президента Сирии Башара Асада и его правительства вызвали беспокойство со стороны Белого дома. Трамп встретился с советниками по национальной безопасности и выразил неодобрение в том, что санкции раскатываются так быстро, когда он не был готов их выполнять.

Новые экономические санкции против России подвергались серьезному рассмотрению, но до сих пор не получили окончательного одобрения от президента. Трамп вряд ли одобрит дополнительные санкции против России до очередного триггерного события со стороны россиян.

Администрация характеризовала замечания Хейли как искажение и сообщила посольству России, что санкции не будут введены. Но некоторые отметили The Post, что Хейли очень осторожна и почти всегда разговаривает с Трампом лично, прежде чем публиковать заявления.

Сообщения о несогласии Трампа с Хейли о новых санкциях против России происходят в условиях растущего числа схваток между президентом и его администрацией за политику в отношении Путина и россиян.

Члены администрации Трампа стремились выдвинуть более яростную позицию в отношении России, но Трамп, по сообщениям, остается непоколебимым и сказал советникам, что он поддерживает более спокойный подход к российскому правительству.

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