Гройсман о возможной отставке: Если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то они сильно ошибаются

Гройсман: Я каждую неделю в парламенте, отвечаю на вопросы депутатов

Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

12 апреля комитет Верховной Рады по экономической политике перенес рассмотрение вопроса о ходе выполнения программы правительства с 18 апреля на 20 июня.

Гройсман назвал перенос не политическим, а техническим решением, и заявил, что дата не имеет значения.

"Я отчитываюсь постоянно... Я каждую неделю в парламенте, отвечаю на вопросы депутатов. Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то комбинатора. Выйдите и скажите: считаю, что нужно поднять вопрос об отставке правительства. Пожалуйста, я готов сегодня ответить на этот запрос", – сказал премьер.

По его словам, в коалиции сейчас эта тема не дискутируется.

"Пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди глубоко ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я не могу потерять свою честь", – заявил глава Кабмина.

2 апреля шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина писала со ссылкой на источники, что по инициативе Банковой Блок Петра Порошенко собирается отозвать из Кабинета Министров четырех членов правительства из своей квоты: главу Министерства финансов Александра Данилюка, главу Министерства аграрной политики Тараса Кутового, а также Насалика и Супрун. Предполагалось, что Гройсман должен будет либо принять условие по всем четверым, либо уйти в отставку.

16 апреля она сообщила, что за отставку премьера готовы были голосовать от 240-ка до 260 нардепов, однако вопрос решили отложить.



