поздравил Мила Джукановича с победой на выборах президента Черногории и выразил надежду на углубление сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Искренне поздравляю Мила Джукановича с избранием Президентом Черногории. Убедительная победа в I туре подтвердила верность европейского выбора и евроатлантической солидарности черногорского общества. Украина рассчитывает на дальнейшее развитие партнерских отношений с Черногорией", - отметил Порошенко.

Искренне поздравляю Мила Джукановича с избранием Президентом Черногории. Убедительная победа в I туре подтвердила верность европейского выбора и евроатлантической солидарности черногорского общества. Украина рассчитывает на дальнейшее развитие партнерских отношений с Черногорией, передает со ссылкой на .

Напомним, в Черногории руководитель правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович в понедельник, 16 апреля, объявил о своей победе на выборах президента. Выступая с победной речью перед своими сторонниками, он пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в .

Президент Черногории избирается на пятилетний срок. Отметим, Джуканович часто был премьер-министром страны и занимал пост президента с 1998 по 2002 год.

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