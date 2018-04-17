Археологи сказали, что около 100 серебряных монет, вероятно, от правления Харальда Гормссона, более известного как «Харальд Синезубый», жившего в 10-м веке и ввел христианство в Дании. Король, получивший свое прозвище из-за зубов темного цвета, является значительной исторической фигурой, которая объединяет части Скандинавии.

Харальд Синезубый был одним из последних королей викингов того, что сейчас является Данией, северной Германией, южной части Швеции и части Норвегии.

Беспроводная технология Bluetooth, изобретенная шведской телекоммуникационной компанией Ericsson для подключения компьютеров и беспроводных устройств, названа в честь короля.

Одна серебряная монета была впервые обнаружена в январе двумя археологами-любителями на поле возле деревни Рюген Шапроде. Затем государственнаяую археологическая служба приняла участие, и все сокровища были раскрыты экспертами в минувшие выходные, говорится в понедельник в государственном археологическом управлении Мекленбург-Передняя Померания.

«Это самая большая монета из всех монет в юго-восточном балтийском регионе», — говорится в заявлении археологов.

Это фото 13 апреля 2018 года показывает средневековые саксонские, османские, датские и византийские монеты, найденные близко от Шапрода на северном немецком острове Рюген в Балтийском море. (Stefan Sauer / dpa через AP)

В этом районе были найдены другие артефакты с момента появления Harald BluetoothХаральда Синезубого. В 19-м веке на близлежащем острове было обнаружено «сокровище Хиддензее», состоявшее из потрясающих золотых украшений.

Серебряное сокровище Ruegen — это только лишь одна из увлекательных археологических находок эпохи викингов. В прошлом году, например, невероятно хорошо сохранившийся меч викингов был найден охотником на отдаленной горе в Южной Норвегии. В 2016 году археологи в Тронхейме, Норвегия, обнаружили там церковь, где король Викинг Олаф Харальдссон впервые был объявлен как святой.

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