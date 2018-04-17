Украинским компаниям сложно рассчитывать на кредиты при учетной ставке Нацбанка 17%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Гройсман: Надо искать ресурсы для инвестиций в Украину Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "17% – это действительно заоблачная ставка, которая не позволяет сегодня получать доступные кредиты для украинских компаний. Здесь громадный вызов. Надо искать ресурсы для инвестиций в Украину. Европейский бизнес получает кредиты под 1–2%. А мы сегодня получаем почти под 20% в национальной валюте. Это нереально", – подчеркнул премьер.Он напомнил, что правительство и премьер-министр не влияют на политику регулятора, тогда как Нацбанк имеет рычаги влияния на экономику через курс национальной валюты и учетную ставку.Возобновление кредитования является одной из стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кредиты для премьер-министр сегодня ресурсы Теги: политика