Украинским компаниям сложно рассчитывать на кредиты при учетной
ставке Нацбанка 17%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Гройсман: Надо искать ресурсы для инвестиций в Украину Фото:
Volodymyr Groysman / Facebook "17% – это действительно
заоблачная ставка, которая не позволяет сегодня получать доступные
кредиты для украинских компаний. Здесь громадный вызов. Надо искать
ресурсы для инвестиций в Украину. Европейский бизнес получает
кредиты под 1–2%. А мы сегодня получаем почти под 20% в
национальной валюте. Это нереально", – подчеркнул премьер.Он
напомнил, что правительство и премьер-министр не влияют на политику
регулятора, тогда как Нацбанк имеет рычаги влияния на экономику
через курс национальной валюты и учетную ставку.Возобновление
кредитования является одной из стра
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