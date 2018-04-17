В магазине Play были обнаружены 35 поддельных антивирусов, которые представляют серьезную угрозу владельцам устройств на базе Android. Об опасной находке сообщили эксперты компании ESET, пишет со ссылкой на .

Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание "белых" и "черных" списков приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.

"Нежелательные приложения удалены из Play после сообщения специалистов ESET", - говорится в сообщении на сайте компании ESET.

Однако, к моменту удаления из Play эти подделки уже успели загрузить в общей сложности около 7 млн доверчивых пользователей.

Недавно , который провоцировал забрасывание рекламными баннерами во весь экран. Количество зараженных гаджетов составило около полмиллиона.

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