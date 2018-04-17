|В Google Play нашли поддельные антивирусы
|17.04.2018 00:19
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В магазине Play были обнаружены 35 поддельных антивирусов, которые представляют серьезную угрозу владельцам устройств на базе Android. Об опасной находке сообщили эксперты компании ESET, пишет со ссылкой на .Обнаруженные антивирусы только создают ощущение безопасности, а на деле показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы.
Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание "белых" и "черных" списков приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.
"Нежелательные приложения удалены из Play после сообщения специалистов ESET", - говорится в сообщении на сайте компании ESET.
Однако, к моменту удаления из Play эти подделки уже успели загрузить в общей сложности около 7 млн доверчивых пользователей.
Недавно , который провоцировал забрасывание рекламными баннерами во весь экран. Количество зараженных гаджетов составило около полмиллиона.