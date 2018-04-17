Хотя кобры питаются чем угодно, начиная от других змей до птиц или крупных грызунов, по-видимому, восемь яиц было слишком много для этой прожорливой твари.

Фотографии показывают момент, когда змея поняла, что она откусила больше, чем смогла бы сжевать. Она выплюнула семь яиц, пытаясь уйти от «места преступления».

«Когда змея скользит по земле, ей трудно уйти с такой тяжелой пищей, как яйца внутри нее», — сказал Суджит.

«В этом случае кобра хотела убежать от наблюдателей, так что она быстро избавилась от яиц», — объяснил Суджит.

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