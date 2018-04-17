По мнению заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, международное общество должно продолжать оказывать давление на Россию с целью деоккупации Крыма. Чийгоз выступил на форуме ООН по вопросам коренных народов Фото: UKR Mission to UN ‏/ Facebook "Россия превратила Крым в одну большую тюрьму. Под российской оккупацией будущего для наших детей нет. Международное общество должно продолжать оказывать давление на Москву с целью деоккупации украинского полуострова", – отметил один из лидеров крымских татар. #Росія перетворила #Крим в одну велику в’язницю. Під російською окупацією майбутнього для наших дітей немає. Міжнародна спільнота має продовжувати тиснути на Москву з метою деокупації українського півострова. - брифінг Ахтема Чийгоза в штаб-квартирі #ООН pic.twitter.com/pLM4RLGC85 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 16 квітня 2018 р. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ н признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.19 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.11 сентября 2017 года подконтрольный России главный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.27 октября он вернулся в Украину благодаря обмену, в котором участвовали власти РФ, Турции и Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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