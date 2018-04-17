Список акционеров МФК — еще одного банка, где Вексельберг является акционером, теперь недоступен, сообщает РБК.

При этом Вексельберг и “Ренова“ присутствовали на схеме акционеров банка на сайте ЦБ как минимум до конца прошлой недели, это показывает и версия соответствующего документа ЦБ, сохранившаяся в кэше Google.

РБК направил запросы в ЦБ, Меткомбанк и группу “Ренова“, на момент публикации ответа на эти запросы нет.

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