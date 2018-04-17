Сначала боевики работали легким стрелковым, затем перешли к тяжелому вооружению. О жертвах между мирного населения данных нет.

Дончане в соцсетях сообщают о серии мощных взрывов на окраинах Донецка со стороны ДАПа, а жители освобожденного Мариуполя подтверждают, что все происходящее слышно даже им.

По словам дончан, тяжелое оружие работает уже больше двух часов, от такого «замеса» в квартирах чувствуется вибрация и постоянно срабатывают сигнализации на машинах.

«Донецк Площадка… дурдом начинается. Северный поселок/Октябрьский слушаем разное. Вольво/Пески, прям по расписанию»,

«Сторона Песок стрелковое с к/к и бахами»,

«Донецк шахта 31 слушаем в стороне Песок идет перестрелка Магистральный слышно идет бой»,

«Донецк Северный/Застанционный. Сторона Песок воюет всем подряд. Азотный слушает. Плотный бой. Октябрьский, громко 1-я площадка, понеслось и крепенько. Что-то ни дня покоя нет»,

«Донецк Северный поселок громко. Такое чувство, что под окнами бегают. Жесть. На Топазе громко Это что за жесть, Смолянка аж трясется, Октябрьский опять отдувается»,

«Сторона ДАП-Пески похоже тоже активно воюет. Нон-стоп стрельба», — пишут в пабликах жители ОРДО.

Кроме того из сообщений в соцсетях стало известно, что утром и днем захваченный Докучаевск попал под обстрел, из-за чего повреждены 8 домов и разрушена автозаправка. Разрушения в основном коснулись домов по улицам Ватутина, Ленина, Чапаева.

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