У Министерства юстиции Украины много способов принудительного взыскания долга российской компании "Газпром", как внутри страны, так и в Европе, утверждает глава ведомства Павел Петренко. Петренко: Вердикты национального правосудия мы будем подавать для принудительного исполнения в странах ЕС Фото: Павло Петренко / Facebook "Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Я думаю, это юридический процесс и мы это сделаем", – сообщил он.По его словам, в зарубежных юрисдикциях у "Газпрома" много активов, которые можно будет изъять в рамках принудительного взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража."В отличие от российского псевдоправосудия и судебной системы, европейское правосудие очень четкое: если есть решение Стокгольмского арбитража, оно выполняется принудительно в любой стране Европейского союза. И вердикты национального правосудия мы также будем подавать для принудительного исполнения в странах ЕС", – подчеркнул Петренко.20 марта Петренко заявил, что все средства "Газпрома" на территории Украины – свыше 100 млн грн – взысканы в госбюджет в рамках исполнения решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на компанию штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.3 марта "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки петренко украины принудительного исполнения для Теги: политика