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Петренко: Мы ищем активы должников "Газпрома" на территории Украины
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17.04.2018 00:47
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У Министерства юстиции Украины много способов принудительного
взыскания долга российской компании "Газпром", как внутри страны,
так и в Европе, утверждает глава ведомства Павел Петренко.
Петренко: Вердикты национального правосудия мы будем подавать
для принудительного исполнения в странах ЕС Фото: Павло Петренко /
Facebook "Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на
территории Украины. Я думаю, это юридический процесс и мы это
сделаем", – сообщил он.По его словам, в зарубежных юрисдикциях у
"Газпрома" много активов, которые можно будет изъять в рамках
принудительного взыскания долга по решению Стокгольмского
арбитража."В отличие от российского псевдоправосудия и судебной
системы, европейское правосудие очень четкое: если есть решение
Стокгольмского арбитража, оно выполняется принудительно в любой
стране Европейского союза. И вердикты национального правосудия мы
также будем подавать для принудительного исполнения в странах ЕС",
– подчеркнул Петренко.20 марта Петренко заявил, что все
средства "Газпрома" на территории Украины – свыше 100 млн
грн – взысканы в госбюджет в рамках исполнения
решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на компанию
штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке
транзита природного газа Украины.28 февраля Стокгольмский арбитраж
обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України"
$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для
транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями
и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.3
марта "Газпром" начал процедуру расторжения
контрактов с "Нафтогазом".
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