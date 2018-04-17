Из-за блокировки Telegram ухудшится качество жизни 15 млн россиян, отметил создатель и хозяин мессенджера Павел Дуров. Дуров: Telegram без VPN может быть иногда недоступен Фото: Павел Дуров / "ВКонтакте" По его словам, "качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть иногда недоступен".Дуров опроверг тезис властей РФ о необходимости блокировать мессенджер из-за его использования экстремистами."Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах либо через VPN", – пояснил он.Дуров также добавил, что "национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook"."Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", – резюмировал он.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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