Из-за блокировки Telegram ухудшится качество жизни 15 млн россиян,
отметил создатель и хозяин мессенджера Павел Дуров. Дуров: Telegram
без VPN может быть иногда недоступен Фото: Павел Дуров /
"ВКонтакте" По его словам, "качество жизни 15 миллионов россиян
ухудшится, так как Telegram без VPN может быть иногда
недоступен".Дуров опроверг тезис властей РФ о необходимости
блокировать мессенджер из-за его использования
экстремистами."Террористическая угроза в России останется на
прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться
шифрованными каналами связи – в других мессенджерах либо через
VPN", – пояснил он.Дуров также добавил, что "национальная
безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян
перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США
WhatsApp/Facebook"."Мы считаем решение о блокировке
антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки
россиян", – резюмировал он.Доступ к Telegram на территории
России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники
мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для
декодирования сообщений.
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