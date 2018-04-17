В словенском Мариборе завершился 33-й зачетом чемпионат Европы между взрослых и 24-й чемпионат Европы между юниоров по таэквон-До. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает .

В итоге соревнований в активе “сине-желтой сборной” две “золотые” и одна бронзовая медали.

На высшую ступень пьедестала между взрослых в весовой категории — 57 кг поднялся Виталий Соловей. “Золото”, добытое Виталием в Мариборе, принесло ему звание трехкратного чемпиона Европы по таэквон-До.

Украина имеет чемпиона и среди юниоров. Егор Евсеев стал сильнейшим между юниоров в весовой категории −50 кг.

Бронзовую награду в весовой категории 85 кг в копилку отечественной команды получил Артем Белов.

Стоит отметить, что более 600 участников из 30 стран боролись за награды, континентального первенства между которых были 15 украинский.

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