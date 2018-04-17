Немецкие археологи нашли серебрянные монеты и драгоценности, вероятно, времен правления датского короля Харальда I Синезубого, который жил в Х веке нашей эры. Клад был найден на восточном немецком острове Рюген в Балтийском море Скриншот: silvan500 / YouTube Впервые двое археологов-любителей нашли одну серебряную монету в январе этого года в поле возле немецкого населенного пункта Шапроде. После этого начались раскопки государственной археологической службы, во время которых и были обнаружены сокровища.По данным археологов, было найдено около 100 серебряных монет, вероятно, времен правления Харальда Гормссона, более известного как Харальд I Синезубый. При нем в 965 году Дания официально приняла христианство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки харальда рюген острове немецком восточном Теги: мир