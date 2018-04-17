Немецкие археологи нашли серебрянные монеты и драгоценности,
вероятно, времен правления датского короля Харальда I Синезубого,
который жил в Х веке нашей эры. Клад был найден на восточном
немецком острове Рюген в Балтийском море Скриншот: silvan500 /
YouTube Впервые двое археологов-любителей нашли одну серебряную
монету в январе этого года в поле возле немецкого населенного
пункта Шапроде. После этого начались раскопки государственной
археологической службы, во время которых и были обнаружены
сокровища.По данным археологов, было найдено около 100 серебряных
монет, вероятно, времен правления Харальда Гормссона, более
известного как Харальд I Синезубый. При нем в 965 году Дания
официально приняла христианство.
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