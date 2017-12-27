Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проходит выставка «Россия. Моя история»

Несколько сотен российских звезд спорта и эстрады, политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты Российской Федерации. Сам Путин на собственное выдвижение не пришел, передает Русская служба Би-би-си.

Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в 57-м павильоне ВДНХ, где обычно проходит выставка «Россия. Моя история», курируемая епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют «духовником президента».

Такая группа нужна кандидату, который идет на выборы как самовыдвиженец, чтобы подать заявку на регистрацию в ЦИК. Точно таким же образом несколько дней назад инициативную группу собирал оппозиционер Алексей Навальный, получивший в итоге отказ в регистрации.

Те, кто решил выдвигать Путина, сами оплачивали аренду зала, следовательно выбрали павильон поскромнее, объяснил борец Александр Карелин, член оргкомитета инициативной группы. Помимо него на павильон «скидывались» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и боксер Денис Лебедев

Как отмечает издание, организаторы мероприятия собрали для выдвижения Путина самых разных людей: по соседству сидели певица Валерия и руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, отказавшийся накануне сам выдвигаться в президенты, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, звезды российского Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, сопредседатели Общероссийского народного фронта и руководители небольшой партии «Патриоты России».

Не было только главного участника: самого Владимира Путина. О том, что президент не придет на свое выдвижение, было известно еще на прошлой неделе: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что у президента «достаточно загруженный график».

Во вторник график президента был загружен детьми, отмечает Русская служба Би-би-си. Путин в Кремле общался с ними на новогодней елке.

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