получит 25 миллионов гривень на организацию проведения финала Лиги чемпионов в . Соответствующий договор с заключила Киевская горгосадминистрация.

Департамент образования и науки, молодежи и спорта 6 апреля 2018 объявил тендер на проведение в столице Украины финалов ЛЧ между мужчин и женщин. В тот же день был заключен договор через систему Prozorro с ООО " Маркетинг", учредителями которой являются .

Именно " Маркетинг" поручено провести подготовку города и стадиона к финальным матчам Лиги чемпионов, передает со ссылкой на .

22 февраля 2018 утвердил выделение 25 млн гривен на проведение обоих финалов Лиги Чемпионов в в мае 2018 года. Неделю назад на сайте стартовала продажа билетов на матч на НСК "Олимпийский" (финал Лиги Чемпионов), который состоится 26 мая.

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