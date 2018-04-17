"Каждая планета управляет конкретным годом. 2018-й - год Венеры. 2018-й год теплый, но с большим количеством осадков. О засухе и речи не идет. Буквально на все регионы Украины гарантированный рекордный урожай. Лучшим будет на Полтавщине и Черкащине. Над Украиной не формируются никакие циклоны, смерчи, которые оказали большое влияние на посевы. Но без бури не обойтись", - говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает со ссылкой на .

Gazeta.ua разобралась, как резкие перепады температур влияют на жизнь людей и животных. Как природа и инфраструктура страдает от колебаний и как привыкать к новому климату.

Влияние на урожай

"Урожай озимых и яровых зерновых будет рекордный в этом году. При условии, если его удастся собрать без потерь. В июле возможны сильные дожди. Они повлияют на сбор урожая. Во-вторых, от слишком большой влаги урожай погибает в поле. Затяжные мелкие дожди сентября и октября станут серьезной проблемой при сборе кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Урожая подсолнечника может не быть. Корзинки подсолнечника может почти полностью уничтожить серая гниль. Также хороший урожай соберем овощей и фруктов", - говорит Леонид Горбань.

Птицы лучше определяют колебания погоды. Они становятся менее подвижны. Не оживленные. Плохо несутся. Растения не отдают той энергетики, которая нужна для существования жизни человека.

"На будущее не следует ожидать снежных морозных зим. Тенденции к этому нет. Напротив, зимы станут теплее.

"Это приводит к снижению снежных покровов. Холодный период сокращается", - говорит заведующая отделом синоптической метеорологии Гидрометеологичного института Вера Балабух.

Нынешний покров снега не перекрыл дефицита влаги, который наблюдался в течение последние 3 года, которые были довольно засушливые. Образовался недостаток влаги в почве. К тому же снег выпадал неравномерно по территории Украины. Больше только его выпало в Черкасской и Полтавской области. На Подолье - Винницкой и Хмельницкой областях выпало осадков немного. Так будет в дальнейшем, отметила Балабух.

Влияние на здоровье людей

Уязвимые к колебаниям температур люди с ослабленной иммунной системой. Поэтому следует есть побольше свежих овощей и фруктов, шоколад, советует народный синоптик Николай Завальный.

"Также тяжело переносят перепады пожилые люди и дети, имеющие хронические болезни. Они обостряются. Советую вставать на рассвете. Кто спит после восхода солнца - более раздражительны. Человек все равно вялый. Хуже, если пасмурный день. Солнца нету. Это вызывает дискомфорт. Гипертоникам лучше прогуляться в парке, а еще лучше в ближайшем лесу. Подойти к любимому дереву и посидеть под ним хотя бы полчаса. Или лечь отдохнуть. Достаточно полчаса сна, чтобы восстановить силы", - говорит Завальный.

Погода - основной фактор, который влияет на конструкцию зданий. Начиная от фундамента и заканчивая крышей не надо экономить, считает главный архитектор Винницкой области Леонид Гужва.

"Для строительства нужно выбирать только качественные материалы. Колебания температур хорошо переносят деревянные дома и здания из пенобетонных блоков. Фасадный кирпич для дома следует выбирать с наибольшей степенью морозостойкости, - говорит архитектор. - При утеплении фасадов люди грубо нарушают строительные нормы. Фасад следует утеплять не из стремян альпинистов, а с лесов. Альпинист висит на веревках и не может прижать к фасаду стены пенопласт, чтобы он приклеился. По нормам надо стену полностью покрывать клеем. Они наносят клей на 5 точек и прикладывают. Проходит время. Между стеной дома и пенопластом попадает влага в виде воздуха. Образуется гниль. В конце все утепление может улететь. Такой случай произошел недавно в ".

Совсем неправильно утеплять одиночные квартиры. 2-3 года служит и перестает выполнять теплозащитную функцию. Приходится переделывать.

К тому же люди устанавливают дешевые однокамерные окна вместо двухкамерных. Качественное окно служит 20-30 лет. А у нас только - 5-10 лет, добавляет Гужва.

За резких колебаний температур уязвимыми являются дороги. Больше только ямы появляются в зимне-весенний период. Только в Винницкой области дорожники насчитали 300 тыс кв.м. ям на дорогах.

Бетонные дороги, которые предлагают строить в Украине не практичны в регионах, где обычно холоднее. Такие дороги зимой скользкие и проблемные в ремонте. Они могут строить разве что на юге страны - на Николаевской, Херсонской, отмечает знаток.

Прогноз, какой будет погода в последующие годы

"Нынешняя весна под влиянием Венеры прохладная и сырая. Апрель и май жаркими и засушливыми не бывают. Лето влажное и по мере теплое".

"Осень в начале теплая. Затем холодная. В конце октября возможны морозы. Зима умеренная. Сначала сухая, далее холодная с большим количеством осадков. Это становится причиной большого разлива рек, что повлечет снова паводок, - говорит Леонид Горбань.

2020 будет более умеренным. Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе - жаркое. Осень - холодная и сырая. В октябре и ноябре - возможны морозы.

2021. Весна холодная. Деревья будут распускаться поздно. Такое же будет холодное лето с ветрами и дождями. Только в июне будет умеренно тепло. Поэтому лето будет малоурожайное. Осень тоже холодная и с дождями. Зима будет долгой с крепкими морозами.

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